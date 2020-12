Koronavirus ONLINE: Hospody i obchody už se těší na zákazníky. A Klaus zuří po úderu od Blatného

„Ten vir bohužel tady je a to včerejší číslo mě vůbec nenadchlo. My máme stále vysoká čísla, takže já jen znovu chci poprosit, že my skutečně od zítřka uvolňujeme, abychom byli opatrní. Bohužel ten vir tady je a jediné řešení je vakcína. My budeme žádat o prodloužení o 30 dnů,“ potvrdil premiér Babiš ve středu ráno na TV Nova.

„Těch opatření, těch rozvolňování je strašně moc. Když se podívá člověk na tu plachtu toho PSA, tak je to obrovské množství. Ten základ je v tom, že se ruší zákaz vycházení, že se otvírají všechny obchody bez ohledu na sortiment, ale platí to pravidlo 1 zákazník – 15 metrů čtverečních. Otvírají se restaurace za nějakého režimu, 4 lidi u jednoho stolu,“ shrnul Babiš hlavní změny. Zmínil i změny u sportu. „Na tom všem se pracuje, postupně, ale těch rozvolňování je strašně moc, takže pokud lidi nemusí toho hned využít a počkají si trošku, tak by bylo fajn, být opatrný. Protože já jsem z toho lehce nervózní, celkově z t oho vývoje,“ připustil premiér.

„Máme bohužel historicky nejvíce lidí, co bohužel zemřeli za posledních 10 let, takže buďme opatrní, já bych bl strašně nerad, aby se něco ještě před Vánoci změnilo. Ale toho PSA rozhodli experti, epidemiologové, my panu ministrovi Blatnému do toho mo nemluvíme, samozřejmě se ptáme, jak se ptají občané nás, ale držme si palce a pojďme skutečně disciplinovaně, je to v zájmu nás všech,“ dodal Babiš.