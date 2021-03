Koronavirus ONLINE: Hamáček chce lockdown protáhnout aspoň o týden. A co nouzový stav?

„Já to pokládám za úspěch,“ uvedl k průběhu testování ve firmách Jan Hamáček na tiskovce ČSSD. Přesvědčili prý kolegy ve vládě, aby se začalo testovat o týden dřív. „Za ten týden se podařilo najít 10–15 tisíc nakažených, kteří by jinak v tom systému nebyli, tím sítem by propadli a velmi pravděpodobně by dál šířili tu nákazu,“ uvedl.

Řada lidí nebude spokojena, ať vláda udělá cokoliv, masivní testování ve firmách si však Hamáček pochvaluje. „My budeme na vládě debatovat, zda ještě nezvýšit tu frekvenci. Kdyby se testovalo častěji, ty záchyty budou vyšší. Určitě jsme pro to, aby se zvýšila frekvence testování jak v soukromé, tak ve veřejné sféře. A aby se testovalo dvakrát týdně,“ podotkl Hamáček.