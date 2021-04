Koronavirus ONLINE: „Fronta“ na přednostní očkování úředníků. A v Česku ožily školy, trhy i zoo

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso -

Osm ze 14 českých ministerstev využilo nabídku krizového štábu a zaslalo seznam klíčových zaměstnanců, kteří by měli dostat přednostní očkování proti covidu-19. Uvedl to Deník N, vakcínu by měli dostat v dubnu a květnu. Pondělí přineslo sérii novinek, po půl roce skončil nouzový stav a šestitýdenní okresní lockdown. Otevřený je nově naopak první stupeň základních škol, poslední ročník školek, zoologické zahrany, farmářské trhy nebo obchody s dětským oblečením a obuví. Za neděli v Česku přibylo 976 potvrzených případů koronaviru, nejméně od neděle 13. září. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.