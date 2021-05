Koronavirus ONLINE: EU se dohodla na covidových pasech od léta. A 29 948 mrtvých v ČR

Izraelci po vypuknutí konfliktu s Palestinci vycházeli ven jenom, když skutečně museli. Zvlášť do minulého čtvrtka či pátku byly ulice a silnice liduprázdné. Ránou to bylo i proto, že se Izrael postupně vracel do normálu po pandemii covidu-19, například školy se opět musely uzavřít. V rozhovoru s ČTK to dnes v Tel Avivu řekl český velvyslanec Martin Stropnický.

Například některé školy ale kryty nemají. Musely se proto poté, co se v Izraeli zlepšila epidemická situace, opět uzavřít. „Najednou zase děti musely domů a i do těch krytů. Když si představíte, že v tom betonovém krytu, který skutečně nevypadá jako hotelová místnost, ale jako bunkr, máte s dítětem být třeba během noci třikrát, čtyřikrát, vždycky půl hodiny... To je prostě traumatizující,“ uvedl velvyslanec.