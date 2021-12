Koronavirus ONLINE: Epidemie v ČR zpomalila. Zrušte vánoční večírky a setkávání, žádá ale Vojtěch

Vyhláška o povinném očkování proti covidu-19 pro vybrané profese a lidi nad 60 let vyjde ve Sbírce zákonů do konce týdne. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Povinnost být očkován by měla pro tyto skupiny platit od 1. března 2022. Vyhlášku vydává ministerstvo, vláda ji schvalovat nemusí. Kandidát na ministra zdravotnictví příští vlády Vlastimil Válek (TOP 09) už dříve řekl, že nesouhlasí s povinným očkováním podle věku, u profesí bude záležet na stanovisku profesní organizace.