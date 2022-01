Koronavirus ONLINE: Epidemie v ČR znovu sílí. A covid má i třikrát očkovaný švédský král

Druhé olympijské hry za sebou budou svázané koronavirovými opatřeními. Už obvyklá „bublina“ bude na nadcházejících zimních hrách v Pekingu přísnější než ta loni v létě v Tokiu. Až do odletu se nikdo z účastníků nebude moci pohybovat mimo vymezená místa.

Základním pravidlem pro hry je heslo - testuj, sleduj a izoluj. Každý účastník musí mít aplikaci My 2022 a už čtrnáct dnů před příletem do Číny do ní každý den zadávat svůj zdravotní stav a teplotu. Každý by měl omezit kontakty s okolím, což je u sportovců převážně nemožné.