Koronavirus ONLINE: Epidemie v ČR slábne. A pilulka Pfizeru zřejmě pomáhá i u omikronu

Rusko dosud neposkytlo všechny informace potřebné ke schválení své hlavní vakcíny proti covidu-19 Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Novinářům to dnes řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Jako důvod uvedl rozdílné představy o tom, jaké informace měla Moskva pro schválení Sputniku V dodat.

„Skutečně je potřeba poskytnout některé informace pro certifikaci, které jsme zatím nedodali, protože jsme měli odlišnou představu o tom, jaké by ty informace měly být a jak by měly být prezentovány. Některé standardy máme odlišné,“ odvětil mluvčí Kremlu na dotaz, co způsobuje zpoždění ve schvalování ruské vakcíny WHO. „Postupně se přizpůsobujeme těmto požadavkům a doufáme v pozitivní výsledek této práce,“ dodal.