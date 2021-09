Koronavirus ONLINE: Epidemie sílí, Vojtěch varuje před další vlnou. A supertesty na protilátky

Babička (†63) deseti vnoučat s transplantovanými plícemi podlehla koronaviru poté, co se dostala do přímého kontaktu s nakaženým. Rodina prosí lidi, aby nadále dodržovali dvoumetrové rozestupy, a zpochybňuje rozhodnutí britské vlády, které vedlo k rozvolnění téměř veškerých protipandemických opatření. O smutném konci napsal server The Sun.