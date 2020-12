Koronavirus ONLINE: Ekonomové řekli, jak nákaza drtí Česko. A řetězec obchoďáků krachuje

Nouzový stav v Česku by se měl podle přání kabinetu prodloužit nejméně do konce letošního roku, rozhodnutí je v rukou poslanců. Vláda má přitom na rozhodnutí jen pár dnů. „7. 12.“ potvrdil premiér Andrej Babiš Blesk Zprávám termín, kdy by měla o prodloužení nouzového stavu jednat vláda. Termín pro mimořádnou schůzi Sněmovny už premiér předdojednal i s šéfem Sněmovny. „Sněmovna by měla projednat návrh 9. 12. ve 14 hodin, pokud bude souhlas,“ dodal Babiš.