Koronavirus ONLINE: Egypt chce zelenou na českém semaforu. A šíření nákazy zrychluje

Hygienici stíhají trasovat do 400 nových případů koronavirové nákazy za den. Po posílení hygienických stanic a zapojení mediků a díky provozu informační linky 1221, která má fungovat od 1. září, by se mělo pak zvládat trasování u 750 nových nakažených denně. V pořadu otázky Václava Moravce (OVM) to dnes řekla hlavní hygienička Jarmila Rážová. Podle hlavního epidemiologa pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Petra Smejkala bude podstatné hlavně testování. Měl by se při něm dát odlišit druh nákazy i to, jak moc je pacient infekční.