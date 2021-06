Koronavirus ONLINE: Důležitá změna u očkování. A nakažený premiér po summitu EU

V nemocnici až do Vánoc. Brit Mark Moore (59) byl zkraje roku kvůli nákaze covidem-19 uveden do umělého spánku. Jeho stav se po setkání jeho organismu s virem rychle zhoršil, kvůli komplikacím utrpěl mimo jiné krvácení do plic a od smrti jej dělilo jen pár sekund. Otec tří dětí nyní nemůže chodit ani mluvit a mohl by zůstat hospitalizovaný až do konce roku.