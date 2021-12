Koronavirus ONLINE: Druhý případ omikronu v Česku je potvrzený. A zpomalení epidemie pokračuje

Kandidát na ministra zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) nastoupil do izolace potom, co u něj PCR test potvrdil nákazu covidem-19. ČTK to sdělila mluvčí strany Lucie Ješátková. Kvůli pozitivitě úterního antigenního testu se v úterý Nekula nesešel s prezidentem Milošem Zemanem, který jedná s nominanty na ministry koalice Spolu s Piráty a STAN. Lidovci nyní čekají na rozhodnutí prezidentské kanceláře o případné náhradě termínu.

Předseda sněmovního klubu lidovců Marek Výborný ČTK řekl, že Hrad se musí rozhodnout, zda prezident chce s Nekulou hovořit, popřípadě jakou formou. „Nemáme žádné signály, že by to měl být jakýkoli problém. Lze to vyřešit nějakou formou, pro kterou se rozhodne kancelář prezidenta, ať už by to byla on-line konference nebo telefonát,“ uvedl Výborný. Vyjádření prezidentské kanceláře ČTK shání.