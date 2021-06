Koronavirus ONLINE: Dovolenkový ráj v létě bez testů. A nová egyptská mutace v ČR?

Distributor vakcín Avenier v pátek do České republiky přivezl slovenský dar 10.000 dávek vakcíny proti covidu-19 firmy Moderna. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy, kterému to potvrdilo slovenské ministerstvo zdravotnictví. Slovenský premiér Eduard Heger dar přislíbil při dubnové návštěvě Prahy.

Ze smlouvy podle webu vyplývá, že jde o dar v hodnotě 5,2 milionu korun. Vakcíny ze Slovenska přivezl Avenier do olomouckého distribučního centra v Hodolanech, dopravu platilo Slovensko.