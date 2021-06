Koronavirus ONLINE: Dovolenkový ráj Čechů v létě bez testů. A na kulturu až 2000 lidí?

Epidemie koronaviru v Česku dál zpomaluje. Za neděli testy potvrdily jen 90 případů, nejméně od 13. července loňského roku. Vláda má uvolnit pravidla v kultuře, ve vnitřních prostorách by tak mohlo být až 1000 lidí, venku 2000, avizoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Sílí tlaky na to, aby děti mohly být na výuce ve škole bez roušek, prosazuje to například Praha, v bezpečných okresech je pro i ČSSD, téma má řešit také vláda. A do Černé Hory mohou lidé z EU, tedy i Česka, vstoupit od 18. června bez předchozího absolvování testu a nemusí se prokazovat ani potvrzením o prodělání koronaviru. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.