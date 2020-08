Koronavirus ONLINE: Dovolená na Mallorce už jen s testem. A Česko má nejvíc případů od dubna

Kvůli rostoucímu počtu případů nákazy koronavirem vydalo dnes Rakousko nejvyšší stupeň varování před cestami do Chorvatska. Platit začne od pondělí, informovalo na Twitteru rakouské ministerstvo zahraničí. Chorvatsko ve středu zaznamenalo nejvyšší počet nově nakažených od počátku epidemie, uvedla agentura DPA.

„Vzhledem k epidemickému vývoji v Chorvatsku vydáváme nejvyšší stupeň varování pro celou zemi,“ uvedlo ministerstvo. Rakouské občany vyzvalo, aby do Chorvatska nejezdili, pokud to není bezpodmínečně nutné. Turisty, kteří již v zemi jsou, úřad podle agentury APA „důrazně“ vyzval, aby se vrátili do Rakouska.