Koronavirus ONLINE: Do práce bez roušky v 11 krajích. A nová egyptská mutace v ČR?

Na programy podpory COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady vláda dnes na žádost ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) schválila další dvě miliardy korun. Celkem je na ně připraveno 14 miliard korun. Příjem žádostí do COVID 2021 skončil 2. června, do první výzvy COVID Nepokryté náklady mohou podnikatelé žádosti podávat do 17. července, MPO chystá navíc druhou výzvu.

Pro uspokojení všech žádostí v COVID 2021 bude podle vládních materiálů, které má ČTK k dispozici, třeba dalších až 800 milionů korun, u COVID Nepokryté náklady by se měla vyčleněná suma zvýšit o 1,2 miliardy korun.