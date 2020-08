Koronavirus ONLINE: Dívce, která šířila nákazu v klubu, vyhrožují. A nejméně případů za dva týdny

Ministerstvo zdravotnictví dnes zveřejní první mapu čtyřstupňového systému, který bude označovat jednotlivé okresy podle rizika nákazy covidem-19. Takzvaný semafor bude vycházet z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky a budou s ním spojena doporučení pro opatření proti šíření nového koronaviru. Jednotlivé stupně se budou označovat bílou, zelenou, žlutou a červenou barvou.

Podle dat představených minulý týden by většina okresů byla v nejnižším, bílém, stupni rizika. Nejvyšší, červený by nikde v zemi neplatil, druhý nejvyšší stupeň, tedy žlutý, by byl v Praze.