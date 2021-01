Koronavirus ONLINE: Deváťáci a maturanti se do lavic nevrátí. A chaos v očkování

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso -

Ministerstvo doporučilo přerušit očkování proti covidu-19 první dávkou a pozastavit rezervace. Vyhodnotit situaci musí primárně krajský koordinátor. Vládu pak čeká ve středu kvůli koronaviru mimořádné jednání. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) by na něm měl představit upravený protiepidemický systém (PES), který i na nejpřísnějším stupni počítá s několika úlevami. Řeč bude i otevření skiareálů. Jasné je, že ani se startem druhého pololetí se do lavic nevrátí žáci malotřídek, deváťáci a maturanti, podle ministra školství Roberta Plagy to neumožňuje epidemická situace. Skóre PES v Česku zůstalo ve středu na 68 bodech, za úterý přibylo v Česku 9144 nových případů nákazy. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.