Koronavirus ONLINE: Děti budou mít povinnou školu i na dálku. A Tunisko vyhlíží první Čechy

Fakultní nemocnice Brno i Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně navyšují testovací kapacitu na covid-19, odběry budou možné i o víkendu. Důvodem je povinnost předkládat test na koronavirus při cestě do Řecka. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí Fakultní nemocnice Brno Pavel Žára. Samoplátci dají za test 1756 korun, vystavení certifikátu potvrzujícího negativní výsledek stojí 250 korun. Výsledek žadatelé získají nejpozději do 48 hodin. Zaplacené zájezdy do Řecka má v ČR do půli září přes 30.000 lidí.