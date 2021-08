Koronavirus ONLINE: Delta ovládla Česko z 97 procent. A Merkelová o výhodách pro očkované

Očkovací centrum v Hustopečích, které provozovala od března brněnská Fakultní nemocnice u svaté Anny (FNUSA), v pondělí odpoledne ukončilo svůj provoz. Celkem naočkovalo 48 000 lidí, uvedla v tiskové zprávě mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

„Myslím si, že naše očkovací centrum splnilo to, co se od něj očekávalo – totiž že jsme očkování přiblížili lidem z okolí tak, aby nemuseli jezdit do krajských nebo fakultních nemocnic,“ uvedl ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák.

Od 8. března do dnešního dne, tedy za pět měsíců fungování, se v očkovacím centru vystřídaly desítky zdravotníků a administrativních pracovníků z FNUSA i desítky dobrovolníků, kterým při dnešním ukončení činnosti očkovacího centra poděkovali kromě ředitele nemocnice i starostka Hustopečí Hana Potměšilová (SN) a náměstek jihomoravského hejtmana Jan Zámečník (KDU-ČSL).