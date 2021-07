Koronavirus ONLINE: Delta je nakažlivá jako neštovice. A megaprotest proti covid pasům

Počet dětí zapsaných do kroužků ve volnočasových střediscích v uplynulém školním roce poprvé za posledních 15 let klesl. Loni se do kroužků přihlásilo zhruba 261.000 zájemců, tedy o 15,7 procenta méně než rok předtím. Počet účastníků v kroužcích se dostal pod úroveň ze školního roku 2012/2013. Vyplývá to ze statistik ministerstva školství. Kvůli epidemii covidu-19 se kroužky od března 2020 řadu týdnů nemohly prezenčně konat. Na vrácení peněz měli rodiče nárok jen v případě, že jim středisko nenabídlo žádnou náhradu.