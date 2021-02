Koronavirus ONLINE: Davy na horách krotí policie. A stav nouze do konce února, žádají hejtmani

Německá policie na bavorsko-českých hranicích od půlnoci zkontrolovala 717 lidí, z nichž 288 do Bavorska nevpustila. Na tiskové konferenci to oznámila spolková i bavorská zemská policie. Provoz je podle policie klidný. Německo od dnešního dne výrazně zpřísnilo podmínky vstupu do Německa poté, co zařadilo Českou republiku na seznam zemí s výskytem nebezpečných mutací koronaviru.

„Od půlnoci jsem zkontrolovali 717 osob, z nichž 288 nesplnilo podmínky vstupu a do Bavorska nebylo vpuštěno,“ uvedla policie k prozatímní bilanci k dnešnímu poledni. Ta také uvedla, že několik lidí sice splňovalo podmínky pro překročení hranic, nemělo ale test. V takových případech policisté pomohli těmto lidem, aby si rozbory mohli nechat provést.