Koronavirus ONLINE: Další změny pro dolenkáře. A cestovky vrací miliardy za vouchery

Podle vedoucího výzkumného týmu Světové zdravotnické organizace (WHO) doktora Petera Embarka se mohl první člověk nakazit koronavirem od netopýra v jedné z wu-chanských laboratoří. WHO tuto teorii zařadila do seznamu věrohodných hypotéz. Čína se verzi o původu pandemie brání zuby nehty, v červenci odmítla spolupráci při druhé fázi vyšetřování.