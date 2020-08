Koronavirus ONLINE: Další skok v počtu nakažených v ČR. Na testy musel i Vojtěch

Varování před chorvatskou „party-pláží“ Zrce si Češi k srdci nevzali. Opět se teď objevují snímky a videa Čechů u bazénu - těm jednomu po druhém průvodce lije pití do úst přímo z lahve. Blesk Zprávy video ukázaly ministru Adamu Vojtěchovi i hlavní hygieničce Jarmile Rážové. Ministr se obává podobného problému jako v Techtle Mechtle, Rážová upozorňuje, že by dotyční neměli po návratu do Česka mezi lidi. Epidemiolog Roman Prymula dokonce zmínil, že by u Chorvatska bylo pro Čechy na místě zpřísnění - jako k tomu přistoupilo třeba Rakousko.