Koronavirus ONLINE: Další rekordní nárůst v ČR. A povinná izolace po návratu z JAR a dalších zemí

Všichni Češi vracející se do České republiky z pobytu v Jihoafrické republice, Namibii, Lesothu, Svazijsku, Zimbabwe, Botswaně, Zambii nebo Mosambiku budou muset minimálně na deset dnů do izolace. Schválila to dnes na mimořádném jednání vláda v demisi v reakci na šíření nové varianty koronaviru, která byla zachycena v JAR.

Izolaci budou muset podstoupit lidé, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území jmenovaných států. Před vstupem do Česka musejí předložit negativní PCR test a doložit rezervaci na další PCR test v ČR. Ten musí podstoupit do 24 hodin od vstupu na české území. Na další test musí nejdříve 10., nejpozději 14. den po návratu. Do obdržení výsledku musejí být v samoizolaci.