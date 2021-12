Koronavirus ONLINE: Další pokles v počtu nakažedných. A WHO odmítla léčení covidu plazmou vyléčených

Švédsko v obavách z pandemie covidu-19, která tuto zemi zasáhla méně než mnohé jiné, přijalo několik preventivních opatření. Teprve před týdnem země zavedla očkovací pasy, kterými se Švédi musí prokazovat na veřejných akcích ve vnitřních prostorách, kde účast přesahuje 100 lidí. Švédská vláda teď zvažuje, že by pasem podmínila také vstup do restaurací nebo do tělocvičen. Oznámila to dnes premiérka Magdalena Anderssonová.