Koronavirus ONLINE: Čísla opět rapidně vyskočila. 4224 případů za pátek v Česku

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP) požádal ministerstvo zdravotnictví o zvážení úpravy opatření povinnosti respirátorů na pracovišti. Pravidla by podle něj měla být stejná jako na jaře. Nařízení by mělo umožnit i jinou ochranu dýchacích cest a zohlednit by mělo také některé profese, ve kterých nelze mít zakrytá ústa a nos po celou dobu výkonu práce. Na dotaz ČTK to dnes uvedl viceprezident SP Jan Rafaj. Pochybnosti má podle něj svaz také ohledně zrušení hrazených testů na koronavirus.