Koronavirus ONLINE: Česku se epidemii dál daří brzdit. A slovenská stopka pro AstraZeneku

Nizozemský premiér Mark Rutte v úterý oznámil plán na další zmírnění protiepidemických opatření v zemi s platností od 19. května. Podmínkou je pokles počtu hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče o 20 procent do pondělí, kdy vláda definitivně rozhodne.

Za splnění podmínek by se od 19. května v Nizozemsku prodloužila otevírací doba restaurací. Hosté by v nich mohli jíst od šesté ranní do 20 hodin, namísto stávající otevírací doby od 12 do 18 hodin. Otevřela by se také fitness centra, bazény, vnitřní sportoviště a zoologické zahrady. Ke své profesi by se mohly vrátit sexuální pracovnice, napsala DPA. Od 15. května vláda umožní cestovat na dovolené do zahraničí do zemí, které označí jako bezpečné.