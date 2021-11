Koronavirus ONLINE: Česko zavede od půlnoci na pondělí bavorský model, oznámil Babiš

Petr Fiala (ODS) na Národní třídě ve sváteční den řešil téma epidemie koronaviru, stěžoval si na spolupráci s vládou v demisi.

„Já se celý měsíc snažím o to, aby pandemie a opatření proti koronaviru, nebyly součástí politického střetu, abychom spolupracovali s odcházející vládou. Bohužel se to úplně nedaří a nedařila se ani ta naše setkání. Jak vidíte, tak vláda Andreje Babiše není už moc schopna rozhodovat. My se přesto snažíme, abychom do doby, než budeme moci rozhodovat my, maximálně spolupracovali,“ stěžuje si budoucí premiér.

Přesto že je státní svátek, tak odborníci z anticovid týmu SPOLU, už od rána jednají a snaží se přijít se sérií opatření, která zítra ráno představí na schůzce s Ministerstva zdravotnictví.

„Já doufám, že se na těch opatřeních s vládou dohodnou a že je začnou rychle realizovat. Opravdu není čas a ta situace se vládě vymyká z ruky, můžeme to vidět na číslech, která dnes byla zveřejněna,“ dodal Fiala.