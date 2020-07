Koronavirus ONLINE: Česko přitvrdí od pondělí, připustil Vojtěch. A 46 „dovozů“ z ciziny

Lidé v pražském klubu Techtle Mechtle roušky mít nemuseli, opravila šéfka pražské hygieny Zdeňka Jágrová své vyjádření pro Radiožurnál. „Klubu nehrozní žádný postih. Prostory restaurací a klubů totiž nejsou prostory, kde se musí nosit roušky, tak jak je to definováno v tom mimořádném opatření. To je jiný typ prostoru, na ně se to mimořádné opatření nevztahuje. Oni (lidé v baru - poz. red.) nemusí mít ty roušky,“ uvedla.

„Já jsem to řekla špatně, neuvědomila jsem si, že to je jiný prostor, že to není prostor veřejný. Že oni nepatří do této skupiny, protože je to všechno tak složité, tak jsem si to neuvědomila,“ posypala si Jágrova hlavu popelem.