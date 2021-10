Koronavirus ONLINE: Česko je v rizikovém scénáři a není samo. Plaga odmítá roušky při výuce

Místopředsedkyně ruské vlády Taťjana Golikovová podle listu Kommersant doporučila i další opatření, včetně toho, že nepracující a neočkovaní penzisté by museli zůstávat ve svých domovech, zaměstnavatelé by měli převést neočkované pracovníky starší 60 let na měsíc na práci z domova a měli by také zaměstnancům poskytovat dva dny volna na očkování.

Návrhy podle ruských médií podpořil premiér Michail Mišustin, který jej ve středu předloží na poradě s hlavou státu. Prezidentův mluvčí uvedl, že Putin návrhy vyslechne, ale rozhodnutí přijme sám.