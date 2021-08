Koronavirus ONLINE: Češi si z dovolené přivezli nové mutace. A Němci zvažují očkování dětí

Nákaza covidem-19 z povrchů a jídla: Jak dlouho přežívá virus ve vzduchu?

Když se objevily první nakažení covidem-19, zásadní otázka byla, jak se koronavirus přenáší. Stejně jako jiné virové onemocnění je nejrizikovější přenos prostřednictvím kapének. Spekulovalo se i o tom, že je možné nakazit se kontaktem s různými povrchy, při nákupu potravin nebo při konzumaci jídla. Podle studie publikované v časopise The New England Journal of Medicine vědci sice detekovali vir na různých površích, není však jasné, jak velké je riziko nákazy. Co na to říká český Státní zdravotní ústav (SZÚ)?

V současné době neexistuje žádný přímý důkaz, že by se člověk mohl nakazit covidem-19 z jídla. Světová zdravotnické organizace (WHO) uvádí, že koronaviry potřebují k přežití živého hostitele a nemohou se množit na obalech potravin. WHO doporučuje mýt ovoce a zeleninu jako obvykle a před jídlem si důkladně mýt ruce. Lidé by neměli sdílet nemyté talíře, příbory nebo sklenice s jinými lidmi.