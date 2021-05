Koronavirus ONLINE: Češi si užívají otevřených hospod a Srbové dali ČR 100 tisíc „Pfizerů“

Vietnam dnes uvedl, že od úterý na týden pozastaví mezinárodní lety do metropole Hanoje ve snaze zabránit dalšímu šíření koronaviru. Nechá také otestovat všech devět milionů obyvatel Ho Či Minova Města na koronavirus. V největším vietnamském městě začala dnes platit přísnější opatření proti nemoci covid-19, která zakazují shromažďování více než deseti lidí. Mezinárodní lety do Ho Či Minova Města, pozastavené již dříve, nebudou podle nového nařízení možné minimálně do 14. června. Informovaly o tom agentury AP a Reuters.