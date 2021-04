Koronavirus ONLINE: Češi se od května dočkají opět kadeřnic. A tendr na testy do škol „rupnul“

Arenberger: Vláda zvažovala zahrádky. Ustoupila od nich. Ve městě dál s rouškou

Ministr zdravotnictví Arenberger reagoval na to, že „roušky jsou velké téma“. „Předpokládám, že roušky by se mohly eventuálně i sundat o prázdninách, ale musíme mít na mysli, jaká bude epidemiologická situace, kterou dneska není schopen nikdo říct,“ podotkl Arenberger a varoval před možností nové vlny nových mutací.

„Když jste někde volně v terénu a nejedná se o zástavbu, tam se roušky pochopitelně nosit nemusí. Nebo třeba při sportování. Na druhou stranu třeba když je někde větší počet osob, kde je riziko, kde budou na bližší vzdálenost než 2–3 metry, u sportu doporučujeme až 6 metrů, tak tam bych si tu roušku nebo respirátor určitě nasadil. Samozřejmě v zástavbě je to pravidlo,“ podotkl.

„Zahrádky byly velmi zvažovány s ohledem na jejich otevření, a dokonce bylo ve hře, že by se otevíraly již ve 2. balíčku. Pak ale přece jenom zase a naprosto oprávněně jsme řekli, že když se otevírají školy, obchody a služby – obchody samozřejmě za podmínky příznivé epidemiologické situace – tak že nechceme riskovat další rizikový faktor, i když může být malý. My nesmíme vycházet z toho, že když se tvoří hrozen před nějakým výdejním okénkem, tak že už je to pravidlo a že to můžeme respektovat a že to jde celostátně povolit. V těch zahrádkách by ta pravidla byla trošku jiná,“ upozornil Arenberger.

„Naší snahou je co nejvíce vyčkat, aby se po krajích mohly otevírat školy, pokud to epidemiologická situace dovoluje, a teprve následně těch několik krajů, tam by se to otevřelo současně,“ dodal ministr s tím, že o školy jde nyní především.