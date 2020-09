Koronavirus ONLINE: Červená od Německa pro celou ČR. A opatření znovu přitvrdí

„Za prací bych do Prahy jel, ale co se týká dalších aktivit, které nejsou nezbytně nutné, po dobu dvou a tří týdnů bych je omezil,“ uvedl k situaci v Praze Roman Prymula. Karanténa hlavního města podle něj nebude zavedena, naopak připustil možnost vyhlášení nouzového stavu, pokud by se situace zhoršovala.