Koronavirus ONLINE: Boj o termíny na očkování čeká nově i zdravotníky a PES mírně klesl

Lidé cestující ze zvláště rizikových států Evropské unie by měli vyjíždět do zahraničí pouze v nutných případech, doporučila dnes Evropská komise. Před příjezdem do cílové země by také podle ní měli povinně podstoupit test na covid-19. Do skupiny vysoce rizikových zemí, jejíž vytvoření komise navrhla, se v současnosti řadí i Česko. Doporučení EK jsou pro členské země nezávazná, o nutnosti zpřísnit cestovní omezení však mluví i část států včetně Německa.

Evropské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) v hodnocení unijních zemí podle nákazy dosud rozeznává tři základní barevné kategorie - zelenou, oranžovou a červenou. K nim nyní přibude tmavě červená, kterou budou označeny státy, kde počet nových případů přesáhne za dva týdny 500 na 100 000 obyvatel. Podle údajů za první dva lednové týdny do tohoto spadá zhruba polovina unijních zemí včetně Slovenska, Španělska či Nizozemska. Česko patřilo v tomto hodnocení mezi nejhorší země, když ve zmíněném období registrovalo přes 1300 nových případů na 100 000 obyvatel.