Koronavirus ONLINE: Boj o návrat dětí do škol ve vládě. A další nelegální party

V neděli přibylo 1911 případů covidu, o 169 víc než před týdnem. Je to první mezitýdenní růst od 12. března. Pomalu se uvolňuje tlak na nemocnice. Premiér Andrej Babiš (ANO) se ostře pustil do plánu návratu dětí do škol, které připravili jeho ministři Jan Blatný a Robert Plaga. Premiérovi vadí, že by na prvním stupni měla být rotační výuka, výhrady má i k tomu, že by se do školek měly vrátit nejprve nejstarší děti, pro něž je poslední ročník povinný. A policie rozehnala v Praze další nelegální party, v bytě se sešly desítky lidí. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.