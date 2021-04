Koronavirus ONLINE: Blatný varuje Čechy před „utržením ze řetězu“. A termín pro školáky?

Pěkné čtvrteční ráno, vítejte zpět u online zpravodajství o šíření a boji s koronavirem v Česku i ve světě.

Vládní rada pro zdravotní rizika bude v Česku jednat o tom, kdy a za jakých podmínek by se mohly děti vrátit do škol. Pokud to epidemická situace dovolí, školy by se mohly začít otevírat nejdříve 12. dubna za podmínky pravidelného testování žáků a přísných hygienických pravidel. Výsledky jednání rady plánuje ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) zveřejnit dopoledne na svém pravidelném brífinku.

Kvůli epidemii covidu-19 jsou nyní otevřené jen školy pro děti zdravotníků a další vybrané profese. Ostatní se učí na dálku. Podle plánu ministerstva školství se v první fázi po návratu žáků do škol budou střídat třídy prvního stupně v prezenční a distanční výuce. Speciální školy a malotřídky do 75 žáků budou mít prezenční výuku. Ve středních a vyšších odborných školách se obnoví praktická výuka, na vysokých školách praktická výuka závěrečných ročníků. Pro závěrečné ročníky základních a středních škol budou dobrovolné skupinové konzultace, v základních uměleckých školách individuální výuka.

Diskuse vyvolává záměr, aby se školky otevřely pouze pro skupiny dětí v povinném předškolním vzdělávání a povinnost nosit nově roušky a podstupovat testování i ve školkách a ve speciálních školách, pokud tomu nebude bránit postižení dítěte.

Ministerstvo školství má podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) vše pro návrat žáků do škol připravené. Termín pro návrat má určit ministerstvo zdravotnictví.