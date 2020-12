Koronavirus ONLINE: Blatný připustil uzavření obchodů a hospod. Stačí tři špatné dny?

Česko je od čtvrtka ve třetím stupni přísnosti opatření v protiepidemickém systému (PES), nově se otevřely s omezením kapacity například všechny obchody a restaurace. Podle Blatného nelze vyloučit to, že by se opatření mohla zase zpřísnit. „PES není jediným zdrojem informace, ale základním. Pokud by po tři dny bylo rizikové skóre ve vyšším stupni, mohl by se zase zpřísnit. Vyloučit to nemůžeme,“ uvedl ministr.