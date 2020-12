Koronavirus ONLINE: Blatný po davech na Staromáku přiznal strach a PES stoupl na „čtyřku“

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso -

Rizikové skóre protiepidemického systému PES v Česku k neděli stouplo o sedm bodů na 64, což je zpět ve čtvrtém stupni. Ukázalo se to poté, co ministerstvo zdravotnictví opravilo výpadek v datech z laboratoří. Ve „čtyřce“ by musely znovu zavřít hospody, služby i řada obchodů, přechod na jiný stupeň ze stávajícího třetího je nicméně politickým rozhodnutím. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) po oslavách Mikuláše, kdy se sešly davy například v Praze na Staroměstském náměstí, přiznal strach z dalšího zhoršení situace. V sobotu přibylo v Česku 3308 potvrzených případů nemoci covid-19. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.