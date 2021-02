Koronavirus ONLINE: Blatný kývl na otevření obchodů. A v Česku dochází místa na JIP

„Zasedání zastupitelstva se od 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021 (včetně) konají za obvyklých podmínek stanovených zákonem o obcích. Z krizového opatření vlády však vyplývá, že se nemohou konat v době mezi 21:00 a 5:00 následujícího dne,“ uvedlo ministerstvo vnitra. Zastupitelstva běžně trvají do nočních hodin, například to pražské se loni ve více případech protáhlo dokonce až do rána následujícího dne.