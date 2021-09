Koronavirus ONLINE: Bartoš tepe vládu a zmínil chaos. Babiš: Covid končí, lidé se radují

České CK zahájily druhý týden letů do Tuniska, z Prahy dnes odletěla dvě letadla.

Tuzemské cestovní kanceláře (CK) dnes zahájily druhý týden obnovených letů do Tuniska. Z pražského letiště Václava Havla dnes do severoafrické země odletěla dvě letadla s turisty. Lidé mířili na ostrov Džerba i do oblastí na pevnině. Ceny zájezdů jsou podle Kateřiny Duškové z Tuniského národního úřadu pro cestovní ruch momentálně na rekordně nízké úrovni. Komplikací ovšem je požadavek PCR testů na koronavirus před vstupem do země i pro očkované, řekla ČTK.