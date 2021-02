Koronavirus ONLINE: Babišův hejtman dostal přednostně vakcínu. A Blatný míří do Chebu

Pěkné ráno, i dnes budeme sledovat dění v Česku i ve světě online.

Opatření proti koronaviru nastavená v Česku přestala podle minsitra zdravontictví Jana Blatného (za ANO) zabírat. I proto vláda přistoupila ke zpřísnění pravidel místo postupného rozvolňování. Blatný to řekl v rozhovoru pro Blesk Zprávy v pořadu Epicentrum. Sám je zvědavý, zda firma AstraZeneca dodrží termín dodání svých vakcín do Česka. Mělo by to být 8. února. O ruské vakcině Sputnik V, o které letí v pátek zjišťovat víc do Maďarska český premiér Andreje Babiš (ANO), zatím pochybuje. Ne kvůli ruskému původu, ale kvůli absenci evropské certifikace.