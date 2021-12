Koronavirus ONLINE: Babišova vláda má na stole povinné očkování. Lockdown prodlouží Slováci?

Epidemie koronaviru s mutací delta stále sužuje Česko, navíc se tu objevila už i varianta omikron. V neděli laboratoře zaznamenaly 6325 pozitivních testů, je to asi o 3000 méně než před týdnem. Celkově epidemie za minulý týden zpomalila, nakažených je o 14 000 méně, stále je ale vysoký počet zemřelých. Slovenský ministr zdravotnictví Lengvarský oznámil, že navrhne prodloužení lockdownu do 16. prosince. Následné uvolnění má být hlavně pro očkované. Vláda Andreje Babiše (ANO) v demisi zřejmě dál omezí hromadné akce, ve hře je i návrat roušek do výuky. Probrat by měla i návrh vyhlášky ministerstva zdravotnictví o povinném očkování pro vybrané profese a lidi od 60 let. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.