Koronavirus ONLINE: Babiš „zaklekl“ na Vojtěcha kvůli situaci v ČR. Zemřelo už 364 lidí

68 nakažených koronavirem po party v nočním klubu v Praze je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) potvrzením toho, že uzavření klubů a hospod bylo v době krize správným krokem. „Na to, že jde o jeden klub, je ten klastr obrovský,“ řekl dnes novinářům. Podobně se nemoc začala šířit v nočních klubech po jejich znovuotevření také v Jižní Koreji. „V těchto uzavřených prostorech je riziko šíření nákazy. Máme jednoho nakaženého, který jde do takového klubu, a máme z toho přes 60 nakažených. To je skutečně varování, aby lidé byli velmi obezřetní při návštěvě podobných podniků,“ dodal.