Koronavirus ONLINE: Babiš slíbil očkovat 100 tisíc lidí denně. A 8362 hospitalizovaných v ČR

Pěkné pondělní ráno, vítejte zpět u online zpravodajství o šíření a boji s koronavirem v Česku i ve světě. Začínáme tuzemskými aktualitami.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) plánuje vládě předložit návrh dalšího postupu v opatřeních proti šíření koronaviru. V minulém týdnu uvedl, že po 21. březnu nelze očekávat velké rozvolnění, připustil konec zákazu sportu mimo katastr obce. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) vláda probere návrh na povinné testování antigenními testy ve firmách od deseti zaměstnanců a také zvýšení frekvence povinných testů zaměstnanců na dvakrát týdně.

Podniky s 50 až 249 zaměstnanci by měly dnes dokončit první kolo povinného testování. Oficiálním termínem zahájení byl 5. březen. Testy budou pro všechny pracovníky, kteří docházejí do firmy, závazné nadále jednou za týden. Testování se týká všech zaměstnanců včetně těch pracujících na dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti. Prokázat se negativním testem musejí před vstupem do podniku i agenturní pracovníci nebo živnostníci. Testování není závazné pro lidi pracující z domova.

Firmy mohou zaměstnance testovat prostřednictvím závodního nebo externího lékaře, případně přes mobilní odběrové týmy. V takovém případě je testování plně hrazeno ze zdravotního pojištění. Používat mohou i samotestovací sady schválené ministerstvem zdravotnictví. Stát na test přispívá 60 korun prostřednictvím úlev ze zdravotního pojištění. Odečíst si podniky mohou maximálně čtyři testy na zaměstnance měsíčně. Příspěvek mohou v případě potřeby čerpat i na testy za agenturní pracovníky nebo živnostníky, kteří do firmy přijdou pracovat.

Podniky nad 250 pracovníků musely mít první testovací cyklus hotový do uplynulého pátku. Podle Hospodářské komory se tak firmám podařilo nákazu odhalit u tisíců zaměstnanců, kteří o ní nevěděli. Záchyt nemoci se pohyboval od 0,5 až 1,5 procenta. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek uvedl, že pozitivita ve firmách je podle předběžných dat mezi jedním a dvěma procenty.