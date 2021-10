Koronavirus ONLINE: Babiš pro Blesk: Naočkovat se nechá i dcera Vivien. A výzva pro lidi 65+

Stát by programem Antivirus neměl dotovat velké a ziskové firmy v automobilovém průmyslu, myslí si Unie malých a středních podniků ČR. Jestliže chce stát zabránit propouštění, měl by cíleně podpořit celý český průmysl, uvedla unie v tiskové zprávě. Na tom, že by firmy z automobilového průmyslu mohly kvůli omezení výroby začít čerpat příspěvky z programu Antivirus, se minulý týden dohodla vláda se zástupci odborů a zaměstnavatelů. Vyžadovalo by to ale souhlas Evropské komise

Podle unie není spravedlivé, aby peníze šly na podporu pouze jednoho segmentu české ekonomiky. „Pokud vláda chce skutečně pomáhat touto formou (program Antivirus) a zabránit postupnému propouštění kmenových zaměstnanců, tak má podpořit cíleně celý český průmysl, nikoliv pouze jedno vybrané odvětví,“ uvedla unie.