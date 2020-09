Koronavirus ONLINE: Babiš přiznal obavy, Prymula start druhé vlny a karanténu obnovil Izrael

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) je připraven jednat s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD) o úpravě délky ošetřovného kvůli karanténám ve školách. Nesouhlasí ale s jejím návrhem, aby se nárok na ošetřovné zvýšil pro školáky z deseti let na 13 let. Plaga to uvedl v Otázkách Václava Moravce v České televizi.

Maláčová v srpnu navrhla prodloužit vyplácení dávky na celou dobu případné výuky na dálku, a to na školáky do 13 let. V současnosti se ošetřovné vyplácí zaměstnancům na děti do deseti let po devět dnů. Samoživitelky a samoživitelé ho mohou pobírat na školáky do 16 let až 16 dnů. Dávka činí 60 procent základu výdělku. Pokud se někdo dostane do karantény kvůli covidu, musí v ní být alespoň deset dní.