Koronavirus ONLINE: Babiš podpořil větší protesty, Vojtěch zrušil omezení na 500 lidí

V situaci, kdy mnoho států postupně ruší opatření zavedená proti šíření koronaviru, se odborníci obávají, že další nárůst případů v chudších zemích s nestabilním zdravotnictvím by se mohl postavit do cesty snahám o zadržení pandemie. Upozornila na to dnes agentura AP.

Státy jako Brazílie, Mexiko, Jihoafrická republika, Indie nebo Pákistán uvolňují opatření ještě před tím, než tamní koronavirová křivka dosáhla vrcholu a dříve, než se jim podařilo vytvořit kontrolní a testovací systémy, které by dokázaly šíření viru zadržet. To by podle odborníků mohlo mít vážné následky. Počet nakažených na světě totiž roste, upozornil v pondělí šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, který mezinárodní společenství vyzval, aby ve snahách o zadržení koronaviru neustávalo.