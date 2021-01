Koronavirus ONLINE: Babiš chce přitvrdit, další ostuda Blatného a 8452 nakažených za středu

Mezinárodnímu týmu odborníků Světové zdravotnické organizace (WHO), kteří před 14 dny přijeli do čínského města Wu-chan pátrat po původu onemocnění covid-19, skončila povinná karanténa. Vědci dnes opustili hotel a nastoupili do autobusu, napsala agentura AP, podle níž však zatím není jasné, kam se skupina expertů vydala.

Misi WHO provází politické napětí a předcházely jí diplomatické spory. Čína se snaží vyhnout obviněním z toho, že při počátečním šíření nového typu koronaviru chybovala a dopustila rozšíření nákazy. Podle agentury AP se tak kolem výpravy vznáší zásadní otázka, kam Peking výzkumníky z WHO pustí a s kým budou moci hovořit. Když dnes opouštěli hotel, vstup do zařízení blokovaly bariéry, které udržovaly novináře v povzdálí. Vědci odjeli, aniž s médii hovořili.

Tým odborníků WHO chce společně s čínskými vědci pátrat po původu onemocnění covid-19 a po tom, jak se koronavirus přenesl na člověka. Čínská vláda příjezd týmu schválila po měsících diplomatických sporů, které generálního tajemníka WHO donutily k neobvyklému postupu - na situaci si postěžoval.